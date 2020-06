울산시향, 무관중 대신 ‘마스크관중’ 공연한다

12일 문예회관 대공연장서 ‘클래식 할 뻔(fun)’ 세계음악기행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시립교향악단의 2020 디스커버리 시리즈 ‘클래식 할 뻔(FUN)’ 공연 첫 번째 무대가 오는 12일 오후 8시 울산 문화예술회관 대공연장에 오른다.

이번 공연은 당초 4월 16일 예정이었으나 코로나19로 연기돼 이날 선보이게 됐다. 그래도 마스크를 써야 공연을 볼 수 있다.

‘세계음악기행’이라는 새로운 부제로 기획된 이번 공연은 클래식의 과거와 현재 그리고 미래에 대해 쉽고 재미있게 구성됐다. 그 첫 번째 시간으로 미국과 영국의 클래식에 관해 알아본다.

지난해에 이어 올해도 서희태 지휘자의 지휘와 해설로 에드워드 엘가의 ‘위풍당당 행진곡’, 랄프 본 윌리엄스의 ‘영국 민요 모음곡’, 레너드 번스타인의 ‘캔디드 서곡’을 감상한다.

박인경 시립합창단 단원의 내레이션으로 오케스트라 악기군에 대한 소개와 연주 해설이 곁들인 벤자민 브리튼의 ‘청소년을 위한 관현악 입문’ 등 영국과 미국 작곡가의 대표적인 작품들이 연주된다. 그에 얽힌 흥미로운 사실들을 유머러스하게 풀어보는 시간도 덤이다.

공연 입장료는 모든 자리가 1만원이다. 회관 회원 30%, 단체는 20%, 학생 및 청소년증 소지자는 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

이번 연주는 코로나19 바이러스의 지역 내 감염 확산을 방지하기 위해 객석의 일부만 개방한다. 대공연장 1428석 중 각 좌석 간 간격을 지그재그로 충분히 둬 420석만 오픈하며 3층은 아예 개방하지 않는다. 마스크는 관람 중에도 착용해야 한다.

