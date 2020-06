포항시, 영일대해수욕장 사상 첫 '야간 개장' … "기록적 폭염 예상돼"

관내 6개 해수욕장 7월1일~8월16일 개장

영일대 경우 피서 집중철 2주간 밤 9시까지

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시는 지난 5일 시청 소회의실에서 해수욕장 협의회를 개최, 7월1일부터 8월16일까지 영일대·구룡포·도구·칠포·월포·화진 등 6개 지정 해수욕장을 47일간 개장키로 결정했다고 7일 밝혔다.

올해에는 기록적인 폭염이 예상됨에 따라 영일대해수욕장은 경북에서 처음으로 야간에도 개장된다. 야간 개장은 피서 집중철인 7월25일부터 8월7일까지 14일 동안만 이뤄진다. 야간 개장 시간은 평소보다 2시간 연장된 밤 9시까지다.

시는 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 해수욕장 등 바다를 찾는 관광객들이 대폭 증가할 것으로 보고, 유관기관 합동으로 해수욕장 코로나19 대응반을 구성·운영하기로 했다. 대응반은 샤워장 등 다중이용시설 주기적 소독방역 점검과 방역관리자 지정 등을 통한 안전상의 세부 대책을 마련, 개장 준비에 나설 예정이다.

포항시 송경창 부시장은 "코로나19 감염 확산을 막기 위해서는 관리청뿐만 아니라 유관기관 및 단체분들의 적극적인 협력이 튼튼한 방역의 시작"이라며 "철저한 방역체계로 포항을 찾는 피서객들에게 안전하고 쾌적한 해수욕장으로 기억되도록 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr