[아시아경제 성기호 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 긴급사태 해제 이후 유흥가를 중심으로 재확산할 조짐이 보이고 있다.

7일 현지 언론에 따르면 전날 도쿄에서 새로 판명된 확진자 26명 가운데 12명이 신주쿠에 있는 동일한 호스트클럽의 남성 접객원(호스트)이었다. 이들은 20∼30대이며 주거지는 모두 다른 것으로 알려졌다.

도쿄도는 집단 감염이 발생한 것으로 보고 감염 경로를 파악 중이다.

도쿄도가 음식점이나 유흥업소의 영업 종료 권고 시간을 오후 8시에서 오후 10시로 늦추고 각종 상업 시설이 속속 영업을 재개하는 가운데 코로나19가 다시 확산할 것이라는 우려가 커지고 있다.

