지리산 천은사 '상생의 길' 8일부터 개방…"입장료 문제 해결 상징물"

[아시아경제 김보경 기자] 지리산 천은사 일대 새로운 탐방로가 8일부터 일반인에게 개방된다.

환경부와 국립공원공단은 지리산국립공원 천은사 일대 '상생의 길' 탐방로 1단계 구간(2.9㎞) 조성이 완료돼 8일부터 개방한다고 밝혔다.

지리산 상생의 길은 지난해 4월 천은사 문화유산지구입장료 폐지 업무협약 후속 조치로, 천은사 인근 탐방로와 편의시설을 개선하기 위해 추진됐다.

환경부는 탐방로 조성을 위한 공원계획 변경·고시를 지난해 9월 완료하고, 지난 4월 상생의 길 탐방로를 조성했다.

상생의 길 탐방로 1단계 구간은 0.7㎞를 장애인, 노약자 등 교통약자를 배려한 무장애 시설로 조성했다.

또한 산림욕과 자연·문화경관 조망이 가능한 전망대 7곳, 수달 등 야생동물을 배려한 자연친화형 탐방로 나무교량 등의 편의시설을 갖추고 있다.

탐방·편의시설 뒷편에는 천은사와 천은제 수변 공간, 소나무숲길 등 다양한 볼거리가 있다.

환경부는 오는 9월까지 상생의 길 탐방로 2단계 구간인 천은제 제방 구간(0.4㎞)을 정비하고, 지리산의 옛이야기를 접목한 안내판을 설치해 순환형 탐방로(1·2구간 총 3.3㎞)를 완성할 예정이다.

2단계 구간이 완료되는 시점에는 천은사 공원문화유산지구 입장료 폐지 업무협약을 체결한 8개 기관이 참석하는 상생의 길 개통식을 진행한다.

박연재 환경부 자연보전정책관은 "상생의 길은 30여년간 해묵은 난제였던 천은사 입장료 문제를 대화와 타협으로 풀어낸 상징물"이라며 "국민들이 한층 더 홀가분한 마음으로 지리산국립공원을 찾을 수 있도록 탐방로 관리에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

