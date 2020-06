D.N.A 우수사례에 메디컬아이피·수퍼빈·테스트웍스

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 5월의 D.N.A(데이터·네트워크·인공지능(AI)) 우수사례로 메디컬아이피, 수퍼빈, 테스트웍스 등 3건을 선정했다고 7일 밝혔다.

과기정통부는 4차 산업혁명의 핵심인 DNA 분야의 우수한 기업들을 발굴, 성과 확산하기 위해 관련 분야 사회적기업, 혁신기업, 성장기업 등을 대상으로 추천, 심의위원회를 거쳐 우수사례를 선정하고 있다.

메디컬아이피는 의료영상 데이터를 인공지능 학습을 통해 코로나19 폐렴병변을 진단할 수 있는 소프트웨어를 개발하여 홈페이지에 무료 공개, 46개국에서 활용하는 등 국내 의료 정보통신기술(ICT)의 위상을 제고했다는 평가를 받았다. 지난 3월 무료 공개 이후 46개국, 1109개 기관에서 SW를 다운받아 활용한 것으로 확인된다.

수퍼빈은 자체 개발한 물체인식 인공지능 기술을 통해 빈 페트병, 캔 등 재활용이 가능한 자원을 선별·수거하고 보상체계를 적용함으로써 자원 순환을 통한 지역사회 환경문제 해결 등 사회적 가치를 창출했다.

테스트웍스는 인공지능의 고도화에 필수적인 데이터(Dataset) 확보를 위해자폐성 장애인, 검수 매니저로 경력단절여성을 고용하는 등 사회적 일자리를 창출해 4차산업혁명 시대의 좋은 일자리 방향을 제시했다는 점에서 높은 점수를 받았다. 5월 기준 전체 직원 84명 중 장애인(17명) 20%, 경력단절여성(15명) 18%, 청년(33명) 39%다.

과기정통부는 “향후, 데이터·네트워크·인공지능(DNA)의 성과확산을 위해 매월 국민이 공감할 수 있는 다른 주제로 우수사례를 발굴하고 온·오프라인으로 홍보 채널을 다각화하여 우수한 DNA 기업이 널리 알려질 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

