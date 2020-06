대구시, 신학기 학교 식중독 예방·생활방역 점검

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 오는 8일부터 17일까지 늦은 신학기를 맞아 학교 식중독 예방과 생활방역 강화를 위해 급식소 등 관련 시설을 대상으로 관계기관 합동점검을 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 합동점검에서는 대구시와 대구지방식약청, 구?군 공무원과 소비자식품위생감시원으로 구성된 자체 점검반 10개조가 초·중·고 학교급식소, 식재료 공급업체 등 107개소를 순차적으로 점검한다.

2식 이상 급식학교, 식중독 발생이력학교, 식품위생법령 위반업체, 학교 식재료 납품이력 업체 등 위생 취약시설이 주요 점검 대상이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 현안 업무 대응에 따라 학교의 경우 하반기에 점검을 집중할 예정이다.

또한 코로나19 예방을 위한 종사자 발열체크, 마스크 등 종사자 기본수칙에 대한 생활방역 실천 교육도 이번 점검에서 병행 실시된다.

김재동 대구시 보건복지국장은 "올해는 개인위생 수칙의 철저한 준수로 대구시 식중독 발생 환자수가 전년 동월 대비 79% 가량 감소(2건 12명)했다"면서 "하지만 최근 폭염주의보 발효 등 고온현상이 지속될 것으로 예측됨에 따라 집단급식소 등 식중독 발생 취약시설에 대한 관리 감독을 강화하고 있다"고 전했다.

