GS더프레시, GS출범 15주년 기념 '최저가 도전' 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] GS리테일에서 운영하는 슈퍼마켓 GS THE FRESH(GS더프레시)에서 출범 15주년을 기념해 연중 최고 대대적인 프로모션을 진행한다하고 5일 밝혔다.

6월 한달 내내 진행되는 이번 프로모션은 ‘감사한 마음에 할인을 더하다’라는 콘셉트로 최근 신종코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 가계에 어려움을 겪는 고객들의 장바구니 물가안정에 도움이 되고자 기획됐다.

GS더프레시는 6월 한달간 대파, 고추, 사과 등 신선식품을 비롯해 냉동식품, 우유, 계란, 아이스크림, 휴지 등 실 생활에 필요한 주요 15개 품목에 대해 최저가를 목표로 파격가에 판매한다. 애호박, 하우스밀감 등 14개 품목은 1+1으로 선보인다.

또한 매 주차별 6월 1주차 우월한우 소잡는날 불고기 대축제, 2주차 과일 및 수산상품 유명산지 직송전, 3주차 우월한돈 돼지잡는날, 4주차 수입육 및 수입과일 항공직송전을 큰 테마로 행사를 진행하며 고객들의 알뜰 쇼핑을 돕는다.

GS더프레시에서는 9일까지 1주차 프로모션으로 KB국민, 삼성, NH농협, 신한, 팝카드로 결제하는 고객에게 다양한 할인을 제공한다. 아울러 최근 인기를 끌고 있는 국산대패삼겹살과 한입삼겹살 프로모션도 진행한다.

GS더프레시는 슈퍼마켓을 이용하며 근거리에서 쇼핑을 하는 고객들이 가장 중요 요소로 생각하는 가격에 주안점을 둔 프로모션을 한달 내내 진행함으로써 고객들의 만족도를 더욱 높일 수 있을 것으로 예상하고 있다.

