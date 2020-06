[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 통영해양경찰서는 거제시 거제면 법동항에서 인적이 드문 시간을 틈타 계류 중인 낚시어선의 잠금장치를 망가뜨리고 침입해 낚싯대, 릴 등 시가 약 400만원 상당의 물건을 훔친 일당을 검거해 이 중 A 씨를 특수절도 혐의로 구속하였다고 4일 밝혔다.

통영해경 수사과는 20여일간에 걸쳐 통영과 거제 일대 CCTV 24개소 및 차량 판독기를 확인하고 잠복수사 및 인터넷 중고거래 사이트 분석 등을 통하여 피의자를 특정하게 되었다고 전했다.

통영해경은 이들의 추가 여죄 파악을 위하여 수사를 확대 진행할 예정이라고 밝혔다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr