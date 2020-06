오거돈 강제추행 피해자 "진정성 없는 주장…합의 시도 말라"

구속영장 기각 관련 피해자 입장문 발표

"오 전 시장 주장에 충격…'인지부조화' 주장, 진정성 없다"

"향후 재판에서는 최소한의 합리적 반론으로 대응하길"

[아시아경제 한진주 기자] 오거돈 전 부산시장으로부터 강제추행을 당한 피해자가 "사과를 받은 적도 없고 합의할 일도 없을 것"이라고 4일 밝혔다. 오 전 시장이 사퇴 회견 당시 '5분'이라는 시간을 언급하고도 영장실질심사에서는 '기억이 나지 않는다'고 말한 것에 회의감을 느낀다고 했다.

피해자 A씨는 이날 부산성폭력상담소를 통해 발표한 입장문에서 "사건 발생 후 지금까지 저는 오 전 시장의 직접적인 사과를 받은 적도 없고, 따라서 합의할 일도 없었으며, 앞으로도 없을 것"이라며 "전관 출신 변호사들을 선임해 '인지 부조화'를 주장하는 사람의 사과에서 진정성을 찾을 수 없고 현실적인 해결이란 말을 앞세워 저와 제 가족을 비롯한 제 주변 누구에게라도 합의를 시도할 시 가만있지 않을 것"이라고 말했다.

그는 "영장실질심사에서 나온 오 전 시장의 주장에 큰 충격을 받았다. '혐의는 인정하지만, 기억은 나지 않는다'는 말의 모순에서 대형 로펌의 명성을 실감한다"며 "'집무실에서 일어난 사건은 전혀 기억나지 않는다'면서도 '폭언이나 업무상 위력은 결코 없었다'는 자신감은 어디에서 나오는 것인지 궁금하다"고 말했다.

A씨는 "사퇴 회견 당시 '경중을 떠난 5분'을 강조하며 구국의 결단을 하는듯한 모습은 온데간데 없고, '지금은 두려움에 떠는 늙은이일 뿐'이라는 말을 남겨 세상에 대한 회의감을 느낀다"며 "범행의 경중과 전혀 상관없는 그 시간을, 기억을 잃은 분께서 사퇴 회견 당시 어떻게 그리 정확하게 인지하셨는지 궁금할 따름"이라고 말했다.

그는 "오 전 시장이 향후 재판에서는 최소한의 합리적 반론으로 대응했으면 한다"며 "그것이 피해자인 저를 비롯해 이 사건에 관심을 가져주시는 모든 분들에 대한 예의일 줄로 안다"고 말했다.

A씨는 "구속영장 기각 전 유치장에서 가슴 통증으로 40여분 진료를 받으셨다고 들었는데 개개인의 고통을 계량하고 비교할 수는 없지만, (저는) 하루 15알이 넘는 약을 먹으며 수면제 없이는 한숨도 자지 못해 병원에서 치료를 받고 있다"고 전했다.

A씨는 사건의 본질을 흐리는 정치 공방을 원하지 않는다고 강조했다.

그는 "방송에서 제 나이를 강조하며 비하하신 박 모 의원, 인터넷매체와의 인터뷰에서 제 나이를 강조하며 의도를 의심한 황보 모 의원이 당시 인지 부조화와 비슷한 증상을 겪으셨을 것이라 믿는다"며 "남자친구가 집무실로 쳐들어가 시장을 압박했다는 삼류 로맨스 소설을 최초 집필한 00일보 기자 정보원도 너무 궁금하다"고 말했다.

A씨는 "'모든 것은 본인의 잘못', '공직자로서 책임지는 모습으로 사죄한다'던 70대 오 전 시장은 본인의 말처럼 책임감 있는 모습을 보여주기 바란다"며 "해당 입장문은 누구의 의견도 더하지 않고 제 방과 제 책상에서 혼자 작성했음을 밝힌다"고 말했다.

오 전 시장은 지난 4월 초 집무실에서 부하직원을 강제추행한 혐의를 받고 있다. 경찰 수사가 시작되자 오 전 시장은 지방법원장 출신과 부산동부지청장 출신의 법원·검찰 전관 변호사를 포함한 4∼5명의 변호인단을 선임했다. 법원은 지난 2일 강제추행 혐의로 검찰이 청구한 오 전 시장의 구속영장을 기각했다.

부산성폭력상담소는 "오거돈 성폭력 사건 발생 두 달이 다 되어 가지만 여전히 피해자는 일상으로 돌아가지 못하고 있다. 사퇴 이후 정치권은 이 사건을 정치적으로 이용하려 했고 피해자와 우리는 2차 피해를 입었다"며 "법원은 오 전 시장에 대한 구속영장을 기각해 우리를 또 한 번 실망하게 했다. 피해자가 하루빨리 2차 가해를 입지 않고 일상으로 돌아갈 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.

부산성폭력상담소는 가해자에 대한 엄중한 처벌과 피해자 피해 회복, 권력형 성폭력에 대응하는 활동을 위해 전국 200여개 여성·시민단체와 공동대책위원회를 구성해 오는 9일 출범 기자회견을 열 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr