포항시, 지진트라우마센터 '심리 응급처치' 전문가 양성

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시는 4일 지진트라우마센터에서 유관기관 실무자 36명을 대상으로 재난 관련 심리적 응급처치의 전문인력 양성을 위한 교육을 실시했다고 밝혔다.

'심리적 응급처치'(Psycholoical Fist Aid) 프로그램은 재난 발생 시 신속하고 체계적 개입을 위한 네트워크 구축 및 재난 심리지원 전문가 양성을 위한 교육이다.

이번 교육은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 지진·화재 등 대규모 재난상황 발생에 따른 건강 취약계층의 고립감·우울감 등 '코로나 블루' 현상을 감안, 취약계층 유관기관 상담 실무자의 역량 강화 차원에서 이뤄졌다.

트라우마센터는 이번 교육을 시작으로 '코로나19' '지진' 등 예측할 수 없는 각종 재난에 대응할 수 있도록 연내 100여 명의 재난심리지원 전문인력을 양성할 방침이다. 향후 교육 세부일정 등 자세한 사항은 포항지진트라우마센터 인터넷 홈페이지를 참조하면 된다.

이영렬 포항지진트라우마센터장은 "심리적응급처치는 재난 경험자들에게 즉각적으로 제공되는 대표개입으로 심리적 충격을 완화하고 외상 후 스트레스를 극복하도록 돕는데 필수적인 역할을 한다"며 "재난심리지원에 투입될 수 있는 전문가 양성과 심리교육 등 다각적인 재난대응역량 강화에 힘쓰겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr