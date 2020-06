[포토]서울시농수산식품공사, 도농상생 위해 햇마늘 1040망 기부

공사, 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 ‘마늘’ 생산농가 고통을 분담, 소비 촉진 통한 수급 안정 위해 (사)희망나눔마켓과 함께 가락시장에서 구매한 햇마늘 3톤 가량(1040망) 지난 달 29일 서울광역푸드뱅크에 기부

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 ‘마늘’ 생산농가의 고통을 분담, 소비 촉진을 통한 수급 안정을 위해 (사)희망나눔마켓과 함께 가락시장에서 구매한 햇마늘 3톤 가량(1040망)을 지난 달 29일 서울광역푸드뱅크에 기부했다.

이날 서울광역푸드뱅크에 기부한 마늘은 서울시내 25개 자치구 푸드뱅크마켓과 사회복지시설 등 필요한 이웃에게 나눠졌다.

또 공사는 마늘 기부와 함께 ‘마늘 요리법(레시피)’도 공유, 마늘의 활용도를 한층 더 높였다.

앞으로도 공사는 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 우리 농산물을 추가로 구매·기부함은 물론 ‘가격 하락 농산물 소비촉진’을 위한 다양한 홍보 활동을 기획, 생산농민에게는 판매에 도움을 소비자에게는 유익한 정보를 꾸준히 제공할 계획이다.

