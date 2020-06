[아시아경제 금보령 기자] 다원시스 다원시스 068240 | 코스닥 증권정보 현재가 16,650 전일대비 250 등락률 +1.52% 거래량 417,012 전일가 16,400 2020.06.04 15:30 장마감 close 는 서울교통공사로부터 서울 지하철 4호선 신조전동차(210칸) 구매 낙찰자로 선정됐다고 4일 공시했다.

낙찰금액은 약 2452억원으로 지난해 연결 기준 매출액 대비 140%다. 납품기한은 2024년 5월5일까지다.

