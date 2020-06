K-OTC시장, 경남기업·우양에이치씨 등 신규 지정…총 131개사

거래는 오는 8일부터 시작… 증권사 HTS 등 통해 거래 가능

[아시아경제 금보령 기자] K-OTC시장에 경남기업, 씨앤에스자산관리, 우양에이치씨가 새로 들어온다.

금융투자협회는 경남기업, 씨앤에스자산관리, 우양에이치씨를 K-OTC시장에 신규 지정한다고 4일 밝혔다. 거래는 오는 8일부터 시작된다.

이번에 신규로 지정된 기업은 지난해 사업보고서 제출 대상 법인 가운데 K-OTC시장 지정요건을 충족하는 곳들이다. 이를 통해 K-OTC시장의 총 법인 수는 131개사가 됐다.

경남기업, 씨앤에스자산관리, 우양에이치씨는 건축·토목, 건물(시설)관리용역사업·BTL(민간투자사업)사업, 플랜트기자재 설계·제작·납품 등 여러 업종을 다루고 있다. 기업 평균 매출액은 1715억원이고, 평균 자본금은 242억원이다.

신규 지정 기업은 8일부터 증권사 홈트레이딩시스템(HTS) 등을 통해 거래할 수 있다. 첫 거래일에는 주당 순자산가치의 30∼500% 범위에서만 거래가 가능하다. 이후 가격제한폭은 전일 가중평균주가의 ±30%다.

