EU, 코로나19로 멈췄던 현대重-대우조선 결합심사 재개

[아시아경제 정현진 기자] 유럽연합(EU) 집행위원회가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 잠시 중단했던 현대중공업그룹의 대우조선해양 인수에 대한 심사를 재개했다고 3일(현지시간) 밝혔다.

EU 집행위는 이날 홈페이지를 통해 이같은 사실을 공개하고 오는 9월 3일까지 심사를 진행하기로 했다. EU 집행위는 코로나19 확산 여파로 심사 관련 자료를 수집하는 과정에 어려움을 겪으면서 지난 3월 31일 심사를 유예한다고 밝혔다.

앞서 현대중공업그룹은 지난해 11월 12일 EU 공정위원회에 대우조선해양과의 기업결합 본심사 신청서를 제출했으며 EU는 1단계 예비 심사를 거쳐 지난해 12월부터 심층 심사를 진행해왔다. 심층 심사 기한은 당초 오는 7월까지였으나 코로나19 여파로 두달 정도 미뤄졌다.

현대중공업그룹은 지난해 7월 국내 공정거래위원회를 시작으로 6개국에서 본격적으로 기업결합심사를 받고 있다. 지난해 10월 카자흐스탄에서 첫 승인을 받았으며 중국, 싱가포르 등에도 기업결합심사 신청서를 낸 상태다.

각국의 기업결합 심사를 모두 거치면 한국조선해양과 산업은행은 상

호 보유한 한국조선해양과 대우조선해양의 지분을 맞교환하고 대우조선 인

수 절차를 마무리할 예정이다.

