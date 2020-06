[아시아경제 이민지 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 54,500 2020.06.04 00:00 장중(20분지연) close 의 분기 영업이익이 늘어날 것이란 기대감에 이틀 연속 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다.

4일 유가증권시장에서 삼성전자는 전 장보다 2.4% 오른 5만5800원에 거래됐다.

김경민 하나금융투자 연구원은 "삼성전자의 분기 영업은 2분기 5조7000억원에서 3분기 9조1000억원으로 성장하는 흐름이 기대된다"며 "이익 개선의 모멘텀은 반도체와 디스플레이 부문에서 나올 것"이라고 말했다.

