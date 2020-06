'로컬크리에이터' 140개 과제 선정…사업화자금 최대 5000만원

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 지역의 자연적 특성과 유무형의 문화적 자산을 발굴해 사업화하는 로컬크리에이터 140개 과제를 선정했다고 4일 밝혔다.

이번 과제 선정은 7개 시·도에서 지역경제 전문가와 주민 등을 통해 평가가 이뤄졌다. 접수과제 3096건을 분석한 결과 7대 분야로 분류해 분야별 과제의 혁신성과 사업성은 물론 개별화·자연친화·개성화에 초점을 맞춰 선정했다.

7대 분야는 ▲지역콘텐츠 ▲거점브랜드 ▲스마트관광 ▲지역기반제조 ▲로컬푸드 ▲디지털문화체험 ▲자연친화활동이다.

분야별 선정결과를 살펴보면 지역문화를 재조명해 가치를 창출하는 지역 콘텐츠가 21%로 가장 많았다. 로컬푸드(20%), 지역기반제조(17%), 디지털 문화체험(15%), 거점브랜드(14%), 스마트관광(9%), 자연친화활동(4%) 순으로 나타났다.

이번 선정결과의 특징은 여성과 청년의 비중이 높다는 것이다. 여성과 청년의 비중이 각각 40%와 70.7%로 나타났다.

이번 지원 사업에 선정된 로컬크리에이터는 사업화 자금을 최대 5000만원까지 지원받는다. 오는 22일 로컬크리에이터 출범식도 열릴 예정이다.

윤석배 중기부 창업생태계조성과 과장은 "창의성을 바탕으로 지역의 특성과 가치를 사업화로 연결하는 로컬크리에이터는 라이프스타일의 변화를 기회로 국내 관광 증진과 내수 활성화를 통해 지역경제 발전에 이바지할 것으로 예상된다"며 "지원규모 확대뿐 아니라 벤처투자 확대, 인공지능(AI)과 데이터 멘토링, 온라인 플랫폼 연계 등 내실 있는 지원을 강화하겠다"고 말했다.

