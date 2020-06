토요타코리아, 서초전시장 확장 이전

[아시아경제 김지희 기자] 토요타코리아는 서초역 인근으로 서초전시장을 확장 이전했다고 4일 밝혔다.

이번에 확장 이전한 서초전시장은 대지면적 888㎡에 지상 5층 및 지하 1층 규모로 자리잡고 있다. 1, 2층 쇼룸은 차량 총 9대를 전시할 수 있으며, 2층에는 방문고객이 휴식할 수 있는 전용라운지가 마련돼 있다. 최대 20대까지 주차가 가능한 주차장을 포함해 이전 전시장 대비 한 층 넉넉한 공간으로 편의성을 높였다.

전시장에서는 프리우스를 비롯해 중·대형 하이브리드 세단 캠리 및 아발론, 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV) 라브4, 미니밴 시에나 등 토요타의 다양한 라인업을 한 번에 만나볼 수 있다. 차량상담, 시승, 금융 및 보험상담 등 세일즈 컨설턴트의 맞춤형 상담 서비스도 받을 수 있다.

강대환 토요타코리아 상무는 “지난 3월 토요타 광주전시장에 이어 이번 서초전시장의 확장 이전으로 보다 여유로운 공간에서 고객 응대를 할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 판매 및 서비스 네트워크 확충을 통해 고객 편의를 도모해 가고자 한다”고 말했다.

토요타는 이번에 확장 이전한 서초전시장을 포함해 전국 24개 전시장과 23개 서비스센터를 운영 중이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr