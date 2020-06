애오개역 인근에 최고 70ｍ 업무·주거·상업 복합시설 들어선다

[아시아경제 김유리 기자] 서울 마포구 지하철 5호선 애오개역 인근 마포로3구역 제1지구에 최고 70m 높이의 업무·주거·상업 복합시설이 들어선다.

서울시는 3일 제8차 도시계획위원회를 열고 마포구 아현동 617-1 일대 마포로3구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 정비구역 및 정비계획 변경안을 수정 가결했다고 4일 밝혔다.

대상지는 준주거지역으로 현재 근린생활시설 11동과 주거시설 5동이 들어서 있다. 이번 정비계획 결정을 통해 건폐율 60% 이하, 용적률 546% 이하, 높이 70m 이하로 업무시설, 근린생활시설, 공동주택이 신축될 예정이다. 정비기반시설은 구역 내 공공업무시설 4475.03㎡(연면적)를 조성하는 것으로 계획했다.

서울시는 "이번 결정으로 마포대로변 낙후된 도시공간 재정비를 통해 '2030 서울도시기본계획'상 마포·공덕지역중심의 기능강화 및 생활문화자족 중심지로의 육성을 기대하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr