수출입은행-LH, 스마트시티 해외진출 선도 위한 MOU 체결

해외 스마트시티ㆍ인프라 개발사업 진출 확대 위한 협력 강화

수은의 대외정책금융 역량과 LH의 사업개발 경험, 시너지 기대

[아시아경제 조강욱 기자] 한국수출입은행은 한국토지주택공사(LH)와 해외 스마트시티ㆍ인프라 개발사업 부문에서 국내기업의 수주 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

두 기관이 맺은 업무협약은 해외 스마트시티ㆍ인프라 개발사업에 관한 △공적개발원조사업과 투자개발사업의 유기적 연계 △투자개발사업 활성화를 위한 수은 금융 활용 △유망 사업의 발굴 및 개발 협력 등이 주요 내용이다.

방 행장은 이날 업무협약서에 서명한 뒤 "대외거래 전담 정책금융기관인 수은과 SOC공기업인 LH의 협력 확대에 힘입어 해외 스마트시티 개발사업 부문에서 우리 기업들의 보다 활발한 진출이 이뤄지길 기대한다"고 말했다.

대외정책금융기관인 수은은 다양한 금융지원 수단과 풍부한 해외 중장기 프로젝트 지원 경험이 있고, LH는 SOC공기업으로서 다수의 산업단지와 도시개발사업을 수행했던 강점이 있다. 이번 업무협약을 계기로 인도네시아 수도 이전 사업, 인도 도심 재개발사업 등 해외사업에서 수은의 대외정책금융 지원과 LH의 다양한 사업개발 경험이 큰 시너지를 낼 것으로 양 측은 기대하고 있다.

두 기관은 향후 구체적인 프로젝트 추진과 함께 혁신성장산업 지원, 신남방ㆍ신북방국가와의 지역개발 등 대외경제협력 측면에서도 협업을 강화할 방침이다.

한편 두 기관은 이번 업무협약의 효율적 운영을 위해 글로벌 네트워크를 상호 공유하고, 실무협의회도 개최할 예정이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr