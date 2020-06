초·중·고 3차 등교 시작…자가진단 형식적 제출·QR코드 도입 "글쎄"

전국 178만명 등교 예정



부천 인천 등 집단감염 여파로

등교일 미룬 학교도 500여곳



교육부, 학원 방역에 집중

QR코드 적용 여부 검토

[아시아경제 이현주 기자] 초등학교 3·4학년과 중학교 2학년, 고등학교 1학년 178만명이 3일 등교를 시작했다. 지난달 고3부터 시작해 3차 등교다. 오는 8일 마지막 4차 등교가 이루어진다. 이날까지 전국 유치원 및 초중고 학생 594만4310명 중 77%가 등교 수업을 개시했다.

하지만 넘어야 할 산은 여전하다. 수도권의 경우 고등학교를 제외하고 유치원 및 초·중학교는 하루 등교 인원이 3분의 1 이상을 넘지 않아야 한다. 1·4, 2·5, 3·6학년이 등교하거나 요일별로 각 학년 1~5반이 등교하는 등 학교마다 다양한 방식으로 등교를 진행한다. 70%가 넘는 학생의 등교가 순차적으로 진행되면서 등교 전 실시하는 건강상태 자가진단을 부모가 대신 형식적으로 답변하는 경우가 있다. 원칙적으로 등교 일주일 전부터 건강진단을 실시해야 하기 때문에 오는 8일 등교를 앞둔 학생들까지 로그인하면서 접속도 원활치 않다.

등교일을 미룬 학교도 500여곳을 넘는다. 경기 부천시 쿠팡 물류센터와 인천 개척교회 등 집단 감염 여파로 해당 지역에서 등교일을 연기한 유치원 및 초중고교는 493곳(2일 기준)으로 집계됐다. 서울 27곳 등을 합하면 등교일이 연기된 전국 534곳 중 3곳을 제외하고 모두 수도권이다. 교육부는 등교 후 학생들로 인한 교내 2차 감염은 없다고 보고 학원 방역 쪽으로 관심을 집중한다. 노래방, PC방 등 다중이용시설에 도입될 QR코드를 학원에도 적용할지 검토하고 있다. 의무로 사용할지는 중앙방역대책본부 실무 협의를 통해 결정된다.

학원가에서는 동선 파악이 쉬워 긍정적이라는 견해와 불필요한 제도라는 의견으로 갈린다. 불특정 다수가 방문하는 다중이용시설과 학생 정보를 이미 보유한 학원은 상황이 다르다는 것이다. 학원들은 이미 석 달 전부터 학생 출입 명부를 작성해왔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr