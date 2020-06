[아시아경제 이광호 기자]통계청은 4일부터 이달 29일까지 '2020년 전국사업체조사'를 실시한다고 밝혔다.

이번 조사는 우리나라 사업체에 대한 구조를 파악하기 위해 꼭 필요한 전수 통계조사다. 통계청이 주관하고 지방자치단체가 실시한다. 1994년 이후 매년 실시해 왔으며 이번이 27번째 조사이다.

당초 2월에 실시하기로 했으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 적극적으로 대응하는 과정에서 지자체 의견을 수렴해 조사를 두 차례 연기, 이날부터 실시하게 됐다.

조사대상은 국내에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상 모든 사업체(약 493만개)이며, 주요 조사 항목은 사업의 종류, 종사자 수 등 총 14개이다.

이번 조사는 코로나19 방역수칙을 준수하면서 현장 조사를 실시하며, 상황에 따라서는 전화조사로도 실시될 수 있다.

