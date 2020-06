저자극 세안 돕는 LG 프라엘 초음파 클렌저 판매량 '껑충'

지난달 판매비중 전달比 2배 육박

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 지난달 'LG 프라엘 초음파 클렌저'의 판매량이 전달 대비 두 배 가량 증가했다고 3일 밝혔다. 이는 LG 프라엘 6종 가운데 전체 판매 비중의 3분의 1을 차지하는 수치다.

제품은 초당 최대 37만회의 초음파 진동을 활용해 피부 자극을 줄여주는 게 특징이다. 저자극 초음파 진동이 각질층을 부드럽게 흔들어 균열을 내면 세안제로 만들어진 미세한 기포가 원활한 세안을 돕는다. 실리콘 소재 브러시는 분당 최대 4200회 미세 진동하며 노폐물을 제거한다.

LG전자는 여름철 꼼꼼한 세안의 중요성이 커지는 만큼 세정력을 유지하면서도 피부 자극을 최소화한 LG 프라엘 초음파 클렌저에 대한 고객 관심은 지속적으로 높아질 것으로 예상된다고 설명했다.

LG전자는 지난해 화이트 색상 초음파 클렌저를 처음 출시한 데 이어 지난 4월 민감한 피부에 보다 적합한 저자극 케어 모드를 추가한 블라썸 핑크 색상 신제품을 출시한 바 있다.

초음파 클렌저 소재 가운데 피부에 직접 닿는 브러시에는 국제표준규격에 따른 피부 접촉 관련 생물학적 안전성 시험을 통과한 실리콘 소재를 사용했다. 초음파 헤드 부분은 임플란트에 사용하는 인체 이식용 소재를 적용해 고객이 안심하고 사용할 수 있다.

LG전자는 저자극 클렌저를 찾는 고객 연령대가 점차 다양해지는 추세를 고려해 하반기 차별화된 성능을 기반으로 한 보다 다양한 색상의 초음파 클렌저 신제품을 출시할 계획이다.

LG 프라엘의 의학적 자문을 맡고있는 박경찬 대한코스메틱피부과학회 회장은 "세안 효과를 높이기 위해 강한 진동을 사용하면 오히려 피부에 자극을 주게 돼 피부 노화를 앞당길 수 있다"며 저자극 초음파 진동의 장점을 강조하기도 했다.

손대기 LG전자 한국HE마케팅담당 상무는 "LG 프라엘 라인업을 확대하며 프리미엄 홈 뷰티기기 시장을 지속 선도할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr