실전 라운드 "여기서는 반드시 마스크를 써라"

미국 골프닷컴의 '코로나19' 조언 "주차장과 클럽하우스, 프로숍, 드라이빙레인지, 그린, 1대1 레슨 시"

[아시아경제 노우래 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 이어지고 있다.

최근 잠잠해지던 '코로나19' 재확산으로 방역에 다시 비상이 걸렸다. 골프장은 야외에서 펼쳐지는 운동이라 상대적으로 '코로나19'에 덜 위험하다. 실제 국내 골프장에서 아직 감염 사례는 없다. 당연히 조심해서 나쁠 건 없다. 골퍼들 역시 악수나 핀 뽑기, 고무래로 벙커 고르기 등은 자제하는 분위기다. 미국 골프닷컴이 최근 라운드를 할 때 반드시 마스크를 써야 할 곳을 소개했다.

먼저 주차장(Parking lot)에서다. 차에서 내리기 전 마스크를 착용한다. 이동하는 도중 모르는 사람들을 만날 수 있다. 위험을 최소화시킨다는 취지다. 클럽하우스(Clubhouse)는 밀폐된 공간이다. 동반자뿐만 아니라 골프장 관계자 등과 접촉할 확률이 높다. 입장하기 전 마스크를 제대로 착용했는 지 한번 점검한다. 프로숍(Pro shop)이다. 다른 고객과 거리두기를 확실히 하는 게 좋다.

라운드 전 이용하는 드라이빙레인지(Driving range)에서도 긴장의 끈을 놓아선 안 된다. 타석 당 일정한 거리가 떨어져 마스크를 벗는 골퍼들이 있다. 6피트 이상 거리가 유지된다고 해도 마스크를 착용하는 것이 안전하다. 드라이빙레인지를 다녀왔다면 소독제나 비누로 손을 깨끗하게 씻는다. 퍼팅 그린(Putting green) 또한 신경을 써야 한다. 라운드 전 반드시 다녀와야 하는 장소다.

퍼팅 그린은 그러나 드라이빙레인지처럼 많은 사람들이 모이는 곳이다. 위험도가 크다는 의미다. 자신과 동반자를 위해서라도 마스크를 써야 한다. 마지막은 1대1 레슨 중(During a lesson)이다. 잘 모르는 사람과 밀접한 접촉이 일어날 수 있는 순간이다. 골프 교습을 받는 도중 '코로나19'가 전염될 수 있다. 안전하고 행복한 라운드를 위해서 최소한의 안전장치를 갖춰야 한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr