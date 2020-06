6월 2일 코스닥, 7.86p 오른 743.58 마감(1.07%↑)

2020년 06월 02일 코스닥 지수는 7.86p (1.07%) 상승한 743.58로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 SNK SNK 950180 | 코스닥 증권정보 현재가 22,100 전일대비 5,100 등락률 +30.00% 거래량 574,992 전일가 17,000 2020.06.02 15:17 장중 close , 케이에스피 케이에스피 073010 | 코스닥 증권정보 현재가 1,735 전일대비 400 등락률 +29.96% 거래량 6,435,985 전일가 1,335 2020.06.02 15:30 장중 close , 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 10,600 전일대비 2,440 등락률 +29.90% 거래량 18,386,114 전일가 8,160 2020.06.02 15:30 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 메가스터디 메가스터디 072870 | 코스닥 증권정보 현재가 11,800 전일대비 1,400 등락률 -10.61% 거래량 1,516,944 전일가 13,200 2020.06.02 15:30 장중 close , 파나진 파나진 046210 | 코스닥 증권정보 현재가 4,485 전일대비 380 등락률 -7.81% 거래량 546,597 전일가 4,865 2020.06.02 15:30 장중 close , 스타플렉스 스타플렉스 115570 | 코스닥 증권정보 현재가 6,040 전일대비 460 등락률 -7.08% 거래량 382,334 전일가 6,500 2020.06.02 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr