김용범 기재차관 "두 분기 마이너스 성장 후 반등이 최선"

김 차관은 또 "코로나19 위기가 대공황보다 더 큰 충격이라는 주장도 있지만 다행히 아직 금융위기로 번지지 않았다"면서 "현재 세계 금융시장은 최악의 상황을 넘기고 진정국면"이라고 평가했다. 더불어 "이는 각국 중앙은행과 재정 당국의 과감하고 기민한 정책 대응에 힘입은 바가 크다"면서 "미국과 유럽 중앙은행은 필요한 일이라면 무엇이든 한다(do whatever it takes)는 원칙을 세웠는데, 이들 중앙은행은 인상적인 복원력을 보여줬다"고 강조했다.

