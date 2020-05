"내년 해외여행 위해"…올해도 '마일리지 적립카드' 출시 봇물

30일 업계에 따르면 대한항공은 지난달 27일 현대카드와 손잡고 상업자 표시 신용카드(PLCC) 4종을 출시했다. 카드는 030, 070, 150과 모닝캄 이상 우수 회원만 가입할 수 있는 the First(더 퍼스트)로 구성됐다. 카드결제 금액 1000원 당 1마일 적립이 기본혜택이다. 신용카드 종류에 따라 신규 가입자에게 특별 보너스를 3000마일에서 최대 3만마일까지 제공한다. 또 대한항공 항공권을 직판으로 구매할 경우 1000원 당 2~5마일이 적립된다. 카드 종류에 따라 면세점, 호텔, 백화점, 골프, 해외 이용 시 이용 금액에 따른 추가 마일리지도 적립된다. 150과 더 퍼스트 카드 회원에게는 항공권·기내면세품(또는 사이버스카이샵) 할인권도 매년 제공된다.

