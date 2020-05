[공식입장]"사생활 침해 심각…도 넘었다" 데이식스, 법적 대응 예고

모쪼록 DAY6가 편안한 일상과 휴식을 통해 보다 멋진 모습을 보여드릴 수 있도록, My Day 여러분의 협조를 간곡히 요청드립니다.

안녕하세요. JYPE입니다. DAY6를 아껴주시는 My Day 여러분께 감사드리며, 아티스트의 안전 및 사생활 보호와 관련하여 거듭 협조를 요청드립니다.