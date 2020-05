아디다스, 2개 구입시 최대 40% 할인

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스는 소중한 사람들과 감사와 희망의 마음을 나누기 위한 2020년 ‘쉐어 유어 스트립스(SHARE YOUR STRIPES)’ 캠페인을 전개한다고 28일 밝혔다.

