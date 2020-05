[2020아파트브랜드대상]현대건설 '힐스테이트', '높은 품격 지닌 고급단지' 외관부터 차별화

브랜드 품질 관리 강화에도 꾸준히 힘쓰고 있다. 현대건설은 힐스테이트 브랜드에 대한 7대 품질 기준 매뉴얼을 자체 제작해 실천 중이다. 이를 통해 브랜드 관리부터 수주 관리, 설계 관리, 분양 관리, 시공 관리, 마감재 관리, AS 관리까지 주택사업 전 과정에서 표준화된 품질 관리에 나서고 있다. 또 현대엔지니어링과 브랜드 공동 사용을 위한 '공동협의회 및 실무협의회'를 만들어 프로세스를 관리하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.