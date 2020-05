[골프토픽] KLPGA챔피언십 "세계랭킹 포인트 추후 소급 적용"

KLPGA챔피언십은 오는 14일 경기도 양주 레이크우드골프장에서 개막한다. 코로나19 이후 사실상 처음 열리는 정규투어라 골프계의 관심이 쏟아지고 있다. 총상금 30억원, 우승상금 2억2000만원 등 KLPGA투어 사상 최대 규모다. 150명이 출전해 'MDF(Made cut, Did not Finish) 컷 오프' 규정을 채택했다. 코로나19로 어려움을 겪고 있는 선수들을 위해 최하위인 150위에게도 상금 625만원을 준다.

