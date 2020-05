“비자, 디지털 결제 증가세… 장기 성장 기대감 유효”

하지만 “주요 국가들의 봉쇄 이후 비자의 컨택리스(Contactless)식 결제 방식인 ‘탭 투 페이(Tap to Pay)’ 서비스를 통한 결제가 북미·유럽·중동·아프리카 지역에서 증가하고 있고, ‘비자 다이렉트(Visa Direct)’ 서비스의 제휴가 확대하며 결제 패턴의 변화가 빠르게 이뤄지고 있는 상황”이라는 점은 주목할 필요가 있다고 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.