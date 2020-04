한국계 미국 작가 스테프 차, LA타임스 도서상 수상

수상작은 지난해 10월 미국에서 출간된 '너의 집안이 대가를 치를 것이다(Your House Will Pay)'다. 소설은 1991년 미국 LA에서 발생한 두순자 사건(라타샤 할린스 사건)을 모티브로 삼았다. 1991년 LA 흑인 밀집 지역에서 슈퍼마켓을 운영하던 한인 여성 두순자가 흑인 소녀 라타샤 할린스를 절도범으로 오인하고 실랑이를 벌이다 우발적으로 총격한 사건이다. 당시 두순자씨는 우발적 범행이 인정돼 5년간 보호관찰(집행유예) 판결을 받았다.

