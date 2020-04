AI인력양성 지역거점에 부산·강원·충북·광주

충청북도는 오창산업단지, 청주산업단지에 교육 거점을 개설하여 충청권에 위치한 주요 산단 기업들의 AI인력 수요에 대응하기 위한 맞춤형 과정을 제공한다. 스마트 IT 부품기업 비중이 높은 지역특성을 반영한 제조분야 AI융합 과정을 통해 지역 특화산업의 경쟁력을 제고할 예정이다.

