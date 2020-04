'정치합시다' 강다니엘, 총선 앞두고 투표 독려 "4월15일은 선택의 날"

KBS 선거방송기획단은 4월15일 국회의원 총선거를 앞두고 '#우리가 투표하면 #We Vote' 캠페인의 일환으로 강다니엘의 인터뷰 영상을 공개했다.

[아시아경제 박희은 인턴기자] 총선 특별기획 KBS 1TV '정치합시다'가 '#우리가 투표하면 #We Vote' 캠페인을 통해 가수 강다니엘의 투표 독려 메시지를 전했다.