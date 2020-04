[최명호 쪽집게 레슨] 1. 셋업의 균형 "체중 배분, 다음은 척추

봄이 왔지만 골퍼들의 마음은 무겁다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 때문이다. 연습이 마땅치 않고, 필드에서는 마스크를 작용하는 등 '코로나19' 수칙을 지키는 게 필수다. 그래서 준비했다. 아시아경제신문이 이번 주부터 매주 목요일 <최명호 쪽집게 레슨>을 8회에 걸쳐서 연재한다. 이번 기회에 확실하게 기본기를 연마하자. 첫번째가 '셋업의 균형(Set up Balance)'이다.

