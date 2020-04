성착취물 총 1만5600여개……12살도 범행 가담

또 B 군과 C군도 디스코드에서 채널을 운영하며 A씨처럼 아동 청소년 성착취물을 유포한 혐의를 받는다. C 군은 10살 이상 만 14살 미만의 형사미성년자인 촉법소년에 해당해 형벌이 아닌 보호처분을 받는다. C 군이 받을 수 있는 최대의 처벌은 2년 이내의 장기소년원 송치 처분이다.

경찰은 또 다른 채널 운영자인 고교생 B 군, 중학생 C 군을 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 등의 혐의로 불구속 입건했다. 중학생 C 군은 현재 만 12살로 지난해 범행 당시에는 초등생이었다.