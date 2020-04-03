[인사]한화손해보험

<임원 전보>
▲전략기획실장 정진택
▲경영지원실장 장창섭
▲업무지원실장 강창완
▲전략영업부문장 성시영
▲기업보험부문장 김영준
▲리스크관리팀장 김승균
▲개인영업기획팀장 우용호
▲영남지역본부장 이선기
▲소비자보호팀장 김희갑
▲연수원장 정의봉
▲감사팀장 하진안
<팀장/본부장 전보>
▲인사팀장 서익준
▲기획관리팀장 이명균
▲중부지역본부장 이명수
▲GA영업본부장 하헌용
▲선임계리사 박형준
<부서장 전보>
▲OKR추진파트장 설인수
▲보험수리파트장 김용철
▲투융자지원파트장 허우령
▲증권운용파트장 홍지훈
▲장기상품운영파트장 정일교
▲수도장기보상부장 홍성도
▲중부장기보상부장 양석모
▲영남장기보상부장 김인기
▲자동차보상지원파트장 손철호
▲서울보상부장 이기남
▲중부보상부장 유창렬
▲영남보상부장 이석양
▲교차영업지원파트장 권창순
▲영업교육파트장 허재오
▲강원지역단장 국봉근
▲일산지역단장 이재광
▲중부지역본부마케팅지원파트장 김영복
▲세종지역단장 김도식
▲전남지역단장 한정석
▲영남지역본부마케팅지원파트장 김종섭
▲창원지역단장 곽영민
▲경남지역단장 김기수
▲GA영업지원파트장 송재호
▲강북GA영업부장 한형진
▲강남GA영업부장 이승엽
▲중부GA영업부장 신동우
▲영남GA영업부장 김지형
▲신채널영업지원파트장 송장은
▲장기TM영업부장 주청노
▲방카영업부장 정운순
▲일반업무지원파트장 박영목
▲특종해상업무파트장 김신응
▲금융에너지영업부장 임상민
▲기업영업2부장 채영주
▲연수원운영파트장 조현동
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