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[인사]한화손해보험

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[인사]한화손해보험

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최종수정 2020.04.03 13:51 기사입력 2020.04.03 13:51

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<임원 전보>

▲전략기획실장 정진택

▲경영지원실장 장창섭

▲업무지원실장 강창완

▲전략영업부문장 성시영

▲기업보험부문장 김영준

▲리스크관리팀장 김승균

▲개인영업기획팀장 우용호

▲영남지역본부장 이선기

▲소비자보호팀장 김희갑

▲연수원장 정의봉

▲감사팀장 하진안


<팀장/본부장 전보>

▲인사팀장 서익준

▲기획관리팀장 이명균

▲중부지역본부장 이명수

▲GA영업본부장 하헌용

▲선임계리사 박형준


<부서장 전보>

▲OKR추진파트장 설인수

▲보험수리파트장 김용철

▲투융자지원파트장 허우령

▲증권운용파트장 홍지훈

▲장기상품운영파트장 정일교

▲수도장기보상부장 홍성도

▲중부장기보상부장 양석모

▲영남장기보상부장 김인기

▲자동차보상지원파트장 손철호

▲서울보상부장 이기남

▲중부보상부장 유창렬

▲영남보상부장 이석양

▲교차영업지원파트장 권창순

▲영업교육파트장 허재오

▲강원지역단장 국봉근

▲일산지역단장 이재광

▲중부지역본부마케팅지원파트장 김영복

▲세종지역단장 김도식

▲전남지역단장 한정석

▲영남지역본부마케팅지원파트장 김종섭

▲창원지역단장 곽영민

▲경남지역단장 김기수

▲GA영업지원파트장 송재호

▲강북GA영업부장 한형진

▲강남GA영업부장 이승엽

▲중부GA영업부장 신동우

▲영남GA영업부장 김지형

▲신채널영업지원파트장 송장은

▲장기TM영업부장 주청노

▲방카영업부장 정운순

▲일반업무지원파트장 박영목

▲특종해상업무파트장 김신응

▲금융에너지영업부장 임상민

▲기업영업2부장 채영주

▲연수원운영파트장 조현동



오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
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