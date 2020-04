[드링킷] 술도 테이크아웃하는 시대가 왔다

① 판매 매장은 더 이상 고객의 NO SHOW에 불안하지 않을 수 있고

현재, 우리나라는 주류 단독 배달 판매를 금지하고 있다. 치킨과 맥주, 파전과 막걸리처럼 특정 음식과 함께 부가 메뉴로만 주문 가능한 현황. 하지만 최근 IT 기술을 비롯해 각종 모바일 서비스가 발전함에 따라 주류 판매 규제 완화에 대한 수요가 증가했고, 이로 인해 관련 법이 개정되었다는 사실!