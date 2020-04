앤드루 로이드 웨버 '지저스 크라이스트 슈퍼스타' 유튜브서 무료 상영

이어 10일에는 로이드 웨버의 대표작 중 하나인 '지저스 크라이스트 슈퍼스타'가 상영된다. 2012년 공연된 영상으로 벤 포스터, 팀 민친, 멜라니 C 등이 출연한다.

첫 번째로 상영될 작품은 로이드 웨버가 극작가 팀 라이스와 호흡을 맞춰 1968년에 제작한 뮤지컬 '요셉과 놀라운 색동옷(Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat)'이다. 영국 웨스트엔드에서 2000년에 공연한 영상으로 도니 오스몬드, 조안 콜린스 등이 출연한다. '더 쇼 머스트 고 온' 채널에서 그리니치 표준시 기준 3일 오후 6시(한국시간 9일 오전 3시)부터 48시간 동안 무료로 볼 수 있다.

3일 주요 외신에 따르면 유튜브 채널 '더 쇼 머스트 고 온(The shows must go on)'에서 매주 금요일 로이드 웨버의 뮤지컬 작품을 무료로 상영한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 공연장 출입이 어려워진 전 세계 뮤지컬 애호가들을 위해 마련된 이벤트다. '더 쇼 머스트 고 온' 채널은 무료 상영을 하면서 코로나19 퇴치를 위한 기부 독려 메시지를 전할 예정이다.