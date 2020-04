러시아 코로나19 확진자 하루 만에 400명 증가…총 2700명

셰레메티예보 공항의 경우 그동안 운영해오던 국제선용 터미널 C, D, F 가운데 검역 시설이 갖추어진 F 터미널만 유지하고 C, D 터미널은 잠정 폐쇄했다.

