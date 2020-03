"카카오T 기업전용플랫폼 '비즈홈' 만든다"

◆기업고객 서비스 종합한 마스 플랫폼 = 박 이사는 이에 대해 "카카오모빌리티가 모든 기업 고객의 마스(MaaS·Mobility as a Service) 표준이 되는 것이 목표"라고 설명했다. 마스란 택시,대리 등 모든 이동수단을 연결해 경로 검색과 예약, 결제를 하나의 앱으로 할 수 있는 통합 플랫폼을 말한다.

