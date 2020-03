양이원영 "민주당의 '그린워싱'? 뭐라해도 좋다…싸워온 사람들 위해 역할 하겠다"

한편으로는 열악한 시민운동 진영을 위한 고민도 하고 있다. 양이 사무처장은 "정권이 바뀌었지만 시민사회 활동가들은 최저임금은 물론 퇴직금도 보장받지 못하는 극히 열악한 상황을 면치 못하고 있다"면서 "공공의 가치를 위해 노력하는 이들이 민주당의 '꼼수'를 격렬히 비판하는 것도 당연하다. 다만 현실 정치에서 무언가 해야 한다는 상황과 함께 고민해야할 것 같다. '올 오어 낫싱(all or nothing)'으로 보지 않았으면 한다"고 말했다.

