[특징주] 미코, 자회사 코로나19 진단키트 WHO 관련 인증 명단 등재에 강세

10일 한국거래소에 따르면 오후 1시25분 기준 미코의 주가는 전날보다 5.3%가량 오른 9670원에 거래되고 있다. 미코바이오메드의 진단키트가 스위스 소재 비영리기구인 '파인드(FIND)'의 인증 명단에 올랐다는 소식이 알려지면서 가격이 오름세를 보인 것으로 보인다. FIND는 150개 이상의 파트너사와 협력해 각종 질병에 대한 진단기구를 개발 및 평가, 제품화하고 있다. 통상 FIND에서 인정하면 WHO, 빌 앤 멜린다 게이츠 재단의 지원으로 저개발국가 등 각국에 진단기 지원이 가능하게 된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.