NYT "WHO, 도쿄올림픽 '무관중 개최' 가능성 검토"

마이크 라이언 WHO 긴급대응팀장은 이와 관련해 "올림픽과 관련해 특별한 논의는 없었다"고 언급한 바 있다.

타릭 야샤레비치 WHO 대변인은 보도와 관련해 "공식적인 통화가 아니었다"며 회의 개최 여부를 확인하지 않았다. 그는 다만 "도쿄올림픽의 취소나 연기 여부를 결정하는건 WHO의 역할이 아니다"며 "단지 합리적이고 과학에 기반한 공중보건을 권고하는 것"이라고 선을 그었다.

WHO, 의료 관계자들과 전화회의…대변인 "대회 결정권한 없어" 선긋기