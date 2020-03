[클릭 e종목]“LG이노텍, 2분기 이후 억눌렸던 수요 토대로 실적 회복 가능”

이어 "해외 전략고객의 신규 저가 모델용 카메라모듈 매출액이 2분기에 본격 반영되고, 하반기에는 5G 모델 출시에 따른 교체 수요가 크게 발생할 것으로 보인다"며 "LG이노텍의 카메라모듈, 3D 센싱 모듈, ToF(Time of Flight) 모듈 등에 따른 실적 상승 탄력은 크게 나타날 것"으로 전망했다. 광학솔루션 매출은 올해 1조원 가량 증가할 것으로 내다봤다.

