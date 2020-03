롯데, 2020년 상반기 신입사원 공개채용 진행

모집 회사는 식품, 관광, 서비스, 유통, 화학, 건설 ? 제조 등 33개사이며, 모집 직무는 영업관리, 경영지원, IT, UX, 생산관리, 연구개발 등 169개이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.