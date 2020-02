[클릭 e종목]"신흥에스이씨, 2차전지 성장 지속"

아울러 "2차전지 소재주의 2020년 기준 주가수익비율(PER)은 30배 이상에서 형성됐다"며 "2차전지 부품주에는 그보다 약간 낮은 20배 이상 부여할 수 있을 것"이라고 분석했다. 신흥에스이씨 신흥에스이씨 243840 | 코스닥 증권정보 현재가 41,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,800 2020.02.28 08:46 장시작전(20분지연) close 주가는 올해 실적 기준으로 PER 15.5배 수준에 불과하다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.