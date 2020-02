'팬데믹 공포' 현실화…남극 빼고 세계 6대주 모두 코로나19 감염

다만 거브러여수스 WHO 사무총장은 코로나19가 통제될 수 있다면서 여전히 팬데믹 선언은 하지 않고 있다. 그는 "팬데믹이라는 단어를 무심코 쓰는 것은 아무런 실익이 없다"면서 "불합리한 공포와 낙인을 증폭해 각국의 시스템을 마비시킬 수 있다"고 지적했다. 그는 동시에 "내가 이번 상황의 심각성이나 팬데믹의 가능성을 낮게 평가하는 것이 아니다. 왜냐하면 그것은 가능성이 있기 때문"이라면서 "모든 나라는 확진자가 있든 없든 팬데믹 가능성에 대비해야 한다"고 강조했다.

중국 이외 지역 확진자가 급증하고 있다. 세계보건기구(WHO) 발표에 따르면 25일 하루 동안 발생한 중국 외 국가에서 나온 확진자 수가 459명으로, 같은 날 중국에서 확진 판정을 받은 환자 수(412명)를 넘어섰다. 중국 외에서 발생한 확진자 수가 중국을 뛰어 넘은 것은 지난해 12월12일 우한에서 첫 코로나19 확진자가 발생했다고 보고된 지 두 달여 만에 처음이다. 중국은 지난 5일 정점을 찍은 뒤 하락세를 보이고 있지만 그 외에 유럽, 중동 등에서는 이달 중순부터 확진자가 늘고 있다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "이탈리아와 이란, 한국에서 코로나19가 급증하고 있어 매우 우려스럽다"고 밝혔다.