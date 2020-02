코로나19에 금투업계도 '비상'

NH투자증권은 필수업무인력 150여명을 선발했다. 본사 셧다운에 대비해 자금결제, IT, 운용 관련 인력 일부가 서울 내 배정된 공간으로 이동해 업무를 진행하는 식으로 코로나19 대응책을 마련했다. NH투자증권 본사도 정문을 폐쇄하고 후문만 열어둬 열화상 감지카메라 효율성을 높였다.

