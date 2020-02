"종교 의무" vs "감염 확산" 코로나19 확산에 성지순례 '민폐' 논란

반면 이번 성지순례는 코로나19 감염 우려가 커지기 전에 결정했을 것이라는 의견도 있다. 40대 직장인 C 씨는 "이런 시기에 성지순례 간다고 뭐라 하는 분들 계시는데, 보통 해외 나갈 때 최소 3개월 전에 예약하지 않나"라면서 "이번 코로나 사태와 성지순례는 관련이 없는 것 같다"고 주장했다.

